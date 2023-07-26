خبير سياسة دولية: روسيا تسعى لتوسيع علاقاتها مع أطراف دوليين

تحدث أشرف سنجر، خبير السياسة الدولية، إلى قناة «أكسترا نيوز»، عبر تطبيق «سكايب»، مساء اليوم الأربعاء، حول أهمية القمة الروسية الأفريقية الثانية لعام 2023، التي تستضيفها مدينة سان بطرسبرج، على مدار يومي 27 و28 يوليو الجاري، بحضور رؤساء وقادة عدد من الدول الأفريقية، من بينهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

مقارنة بين قمتي روسيا أفريقيا في 2019 و2023

بدأ «سنجر» حديثه بعقد مقارنة بين القمة الأفريقية الروسية هذا العام، والقمة الأولى، التي أقيمت في عام 2019، وقال في هذا الصدد: «هناك اختلاف بالتأكيد، وذلك لأن روسيا تريد أن توسع علاقتها مع أطراف دوليين، وتكتلات اقتصادية وسياسية اختلفت عن عام 2019».

وأضاف أن «احتياج روسيا إلى أفريقيا الآن، احتياج كبير ومهم، في زيادة تبادلها التجاري»، وذلك بإعتبار أنه في عام 2020، لم يتجاوز التبادل التجاري بين أفريقيا وروسيا 20 مليار دولار.

تعزيز التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا

وأضاف «سنجر» أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى إلى أن تعزيز التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية، إلى مستوى 40 مليار دولار، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر قليل من البلاد التي تأتي تبادلاتها مع أفريقيا 250 مليار دولار.

وعن رغبة الدول الأفريقية في حضور القمة الثانية في سان بطرسبرج، أشار خبير السياسة الدولية إلى أن ذلك الأمر يرجع إلى احتياج أفريقيا إلى الحبوب، وذلك يدفع القادة الأفارقة لإيجاد حل لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت كثيراً على اقتصاديات العديد من الدول الأفريقية.