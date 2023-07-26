حبس شخصين بتهمة بث قنوات فضائية مُشفرة بدون ترخيص في شبرا

أمرت نيابة شبرا مصر الجزئية، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهمامهما بإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض المتهم على المعمل الكيمائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه من عدمه.

44 جهاز ريسيفر مختلفة الأنواع

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهما 44 جهاز ريسيفر مختلفة الأنواع، و2 كابينة شبكة، و5 كروت تستخدم في فك شفرات القنوات الفضائية.

وخضع المتهمان لجلسة تحقيق أقرا فيها بقيامهما بتوصيل الإرسال الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة من خلال إجراء بعض التعديلات في أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة في البث الفضائي، وإعادة عرضها للمواطنين، مقابل اشتراك بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعرف على العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانوينة، يقول المحامي علي هيكل الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بقانون الجريمة الإلكترونية نصت على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.