يسري عزام: ربوا أبناءكم على الصدق ولا تتحولوا لـ«بنوك متحركة» (فيديو)

قال الدكتور يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، إنَّ تربية الأبناء له أهمية كبيرة فى الإسلام، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيَّن لنا إننا سنُسأل بين يدى الله سبحانه وتعالى عنهم، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».

«عزام» يوضح حقوق الأبناء على الآباء

وأضاف «عزام» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت»، تقديم الإعلامية مروة شتلة، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء، «تخيل إن رجل ذهب إلى سيدنا عمر بن الخطاب، يشكو له عقوق ولده، فيقول سيدنا عمر للولد، لما عققت؟، قال الولد: يا أمير المؤمنين أليس لـ الولد حقوق على أبيه؟، قال: بلى، قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه، ويُحسن اسمه، ويعلمه الكتاب (أي القرآن)، قال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما امي فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني: جُعَلا (خنفساء) ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا!.. فالتفت عمر إلى الأب، وقال له: جئت اليَّ تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك».

تربية الأبناء على الصدق والأمانة

وتابع إمام جامع عمرو بن العاص، «علينا أن نربي أبنائنا على الصدق والأمانة، وأن نغرس فى نفوسهم أهمية الصديق، منقولش لهم لما حد يتصل بى قول بابا مش موجود، لازم أن نعلمهم إن الصدق ينجى، لأنه طمأنينة أم الكذب ريبة، بلاش نتحول لبنكم يصرف فقط».