أستاذ طب نفسي توضح أهمية الأصدقاء وكيفية اختيارهم: احذروا «الشكاء البكاء»

قالت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الصديق هو عون يساعد على الحياة، ووجوده بالحياة شيء رئيسي وأساسي بعد الأمور الفسيولوجية، التي منها الحاجة للطعام والشرب ودخول الحمام، وفي علم النفس وجود صديق هو عنصر أمان للإنسان، كاشفة عن أن هناك بعض الأسس عند اختيار الأصدقاء لتحقيق شرط الأمان بالحياة.

وأضافت «حمودة»، في حديثها ببرنامج «البيت»، المذاع عبر «قناة الناس»، أن من شروط وأسس اختيار الصديق أولا أن يكون صديقا صالحا، ووجود تكافؤ مادي واجتماعي وأخلاقي بينهما، واختيار صديق ليس به صفة الكذب لعدم تقليل الثقة بالنفس والبعد عن صفة النفاق، ولفتت إلى أن أهم صفة لا يجب تواجدها بالصديق هي تصديره طاقة سلبية لمن حوله، لأنه يؤدي لإحباط الشخص.

واستكملت أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، حديثها بأن الصديق «الشكاء البكاء» الذي يقوم بالشكوى لمن حوله دائما، لا يجب أن يكون صديقا ومرافق حياة، لأنه دائما ما يرى الحياة من الاتجاه الأسوأ مما يؤثر على نظرتك لها.

قناة الناس بشكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية تغطي كل مجالات الحياة.