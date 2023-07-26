رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 أدبي وتوزيع الدرجات

كتب:

عمرو صالح
07:26 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 ادبي وتوزيع الدرجات

المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 ادبي وتوزيع الدرجات

يترقب الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 خاصة بعد أن انتهت عملية التصحيح وتم إعلان أسماء الأوائل، وبدأ العد التنازلي لإعلان النتيجة إذ تساءل الكثير من الطلاب خلال الساعات الماضية عن المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 أدبي وتوزيع الدرجات.

المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 أدبي وتوزيع الدرجات

وتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023  أدبي وتوزيع الدرجات وفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية والتي جاءت على النحو الآتي: القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة، ومادة الفقه من 40 درجة، ومادة التفسير: 40 درجة، والتوحيد: 40 درجة، والحديث تحريري وشفوي: 50 درجة، ودرجات النحو: 40 درجة، ودرجات الصرف: 40 درجة، ودرجات البلاغة: 40 درجة، والأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة، واللغة الأجنبية: 40 درجة.

 الثانوية الأزهرية

كما يشمل المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 أدبي وتوزيع الدرجات الآتي: درجات اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة، والتاريخ: 40 درجة، والجغرافيا: 40 درجة، ومادة المنطق: 40 درجة.

اقرأ المزيد:

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف الرابط

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. متوفر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

شيخ الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 (صور)

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة كفر الشيخ

عاجل.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية غدا
بقلم عمرو صالح