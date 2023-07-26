يترقب الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 خاصة بعد أن انتهت عملية التصحيح وتم إعلان أسماء الأوائل، وبدأ العد التنازلي لإعلان النتيجة إذ تساءل الكثير من الطلاب خلال الساعات الماضية عن المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 أدبي وتوزيع الدرجات.

المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 أدبي وتوزيع الدرجات

وتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 أدبي وتوزيع الدرجات وفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية والتي جاءت على النحو الآتي: القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة، ومادة الفقه من 40 درجة، ومادة التفسير: 40 درجة، والتوحيد: 40 درجة، والحديث تحريري وشفوي: 50 درجة، ودرجات النحو: 40 درجة، ودرجات الصرف: 40 درجة، ودرجات البلاغة: 40 درجة، والأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة، واللغة الأجنبية: 40 درجة.

الثانوية الأزهرية

كما يشمل المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 أدبي وتوزيع الدرجات الآتي: درجات اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة، والتاريخ: 40 درجة، والجغرافيا: 40 درجة، ومادة المنطق: 40 درجة.