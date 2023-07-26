«التنمية المحلية»: تنفيذ المرحلة الرابعة لمنظومة التخلص من المخلفات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تركز حاليا على تنفيذ عدد كبير من الملفات، منها منظومة المخلفات، حيث يتم حاليا العمل في المرحلة الرابعة من منظومة المخلفات لتحسين البيئة والحد من التلوث.

وذكر مساعد الوزير لـ«الوطن»، إن المنظومة تستهدف كل محافظات الجمهورية من أجل بيئة نظيفة، ونيل رضا المواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والمدن.

وأشار إلى أن كل يوم يشهد افتتاح مشروعات جديدة، وإدخال خدمة منظومة النظافة، حيث اُفتتحت اليوم المحطة الوسيطة الثابتة التي تخدم أحياء المنطقة الشمالية في محافظة القاهرة، بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه، في إطار تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

ترشيد استهلاك الطاقة

وذكر «قاسم»، أن المحافظات تعمل حاليا على ترشيد الاستهلاك للطاقة وفق توجيهات مجلس الوزراء، حيث تستهدف ترشيد الطاقة في بعض المواقع والشوارع والميادين لـ75%، مع الحفاظ على السلامة العامة وعدم الإضرار بالمواطنين، مع تخفيض إضاءة اللوحات الإعلانية ومواعيد المحال والمؤسسات الحكومية، وتشغيل التكييفات في حدود 25 درجة، لترشيد الاستهلاك.

تطبيق المواعيد الصيفية

وأشار مساعد الوير إلى استمرار تطبيق المواعيد الصيفية للمحال والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش، لافتا إلى أن مواعيد غلق المحال فى الصيف مناسبة جدا للأنشطة التجارية والمواطنين، حيث يزداد الإقبال عليها في الفترات المسائية.