تفاصيل اتهام شاب بالنصب في الجيزة.. أنشأ حسابات وهمية لبيع الهواتف

باشرت نيابة الزاوية الحمراء بالقاهرة تحقيقاتها الموسعة مع شاب متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم بيع هواتف محمولة لهم دون الوفاء بذلك.

واستمعت النيابة أقوال المتهم واعترافاته تفصيليًا حول الواقعة، ووجّهت باستكمال التحريات عنه، للوقوف على سجله الإجرامي، وأمرت بعرضه على المعمل الكيمائي بمصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه من عدمه.

المتهم ينشئ حسابا على «فيسبوك» بأسماء منتحلة

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث يقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، خاصةً راغبي شراء الهواتف المحمولة، من خلال إنشاء حسابات على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بأسماء منتحلة، والإعلان عن بيع الهواتف المحمولة، وعقب الإيقاع بالمجني عليهم يقوم بإقناعهم بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كمقدم على محافظ مالية إلكترونية، مع عدم الوفاء ببيع الهواتف.

استيلاء على مبالغ مالية

بداية الواقعة ترجع إلى تحرير أحد الأشخاص لمحضر بقسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء منه على مبلغ مالي قام بتحويله على إحدى المحافظ الإلكترونية لشخص يقوم بإدارة صفحة إلكترونية على شبكة الإنترنت، بزعم بيع هاتف محمول له دون الوفاء بذلك، وتم ضبط المتهم بمعرفة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.