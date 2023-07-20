تجديد حبس عصابة النصب على المواطنين في التجمع الأول.. ومحام يوضح العقوبة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق أمرت في وقت سابق، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

المتهمون ادعوا أنهم ضباط شرطة

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة القاهرة، كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، من محاسب بإحدى الشركات، يفيد بتعرضه للنصب من 6 أشخاص، وروى تفاصيل ما حدث وكيف تعرض للنصب من المتهمين، بعدما حضروا إلى الشركة مدعين أنهم ضباط شرطة، وبعد ذلك قاموا باصطحابه داخل سيارة ميكروباص بدعوى أنه صادر بحقه أمر ضبط وإحضار، بسبب شكوى ضده.

وتبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهمين طلبوا من المجني عليه مبالغ مالية حتى يقوموا بحل المشكلة له وإنهاء الشكوى وإطلاق سراحه، وبعدها توجهوا للبنك ليقوم بتحويل مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأحدهم، إضافة الى سحب 150 ألف جنيه وتسليمها لهم، وبعدها حول مبلغ مليون جنيه لهم ليقوموا بإطلاق سراحه ويكتشف بعدها سرقة مبلغ مالي وبعض المتعلقات كانت موجودة داخل السيارة وتعرضه للنصب ليتوجه بعدها إلى قسم الشرطة ويقوم بتحرير محضر بالواقعة.

الشرطة تحدد هوية المتهمين

وبإجراء التحريات تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم 10 أشخاص، وجرى ضبطهم واقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما ضبط بحوزتهم المبالغ المالية المستولى عليها.

محام يوضح عقوبة النصب

وكشف حسام همام المحامي، عن العقوبة القانونية لارتكاب جريمة النصب، وفقًا لقانون العقوبات، إذ أوضح أن المادة 366 نصت على أن عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين الحبس شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.