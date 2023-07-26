مصرع شاب إثر سقوطه من القطار في قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من القطار فجأة على شريط السكة الحديد، أمام نجع العقبية بقرية فاو بحري بدشنا، شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط شاب من القطار في قنا

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات بمصرع شاب إثر سقوطه من القطار على شريط السكة الحديد بمركز دشنا.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، بعد الفحص تبين مصرع حسين أحمد حمدان أحمد 32 عاما، مقيم بقرية الحسانات مركز أبو تشت، لقي مصرعه إثر سقوطه من القطار بمركز دشنا، وعلى الفور قامت سيارة إسعاف بنقل الجثة لمشرحة مستشفي دشنا المركزي ومقرها.

وضع الجثة في المشرحة

حرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت المباحث التحري حول الواقعة، وكلفت مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة.