«الكهربائى السريع».. قطار يعيد الحياة لـ«صحاري الصعيد» ونقلة نوعية في «الأخضر»

لم تقتصر جهود الدولة فى تطوير منظومة السكة الحديد وتقديم أفضل الخدمات لشعب الجنوب، على إضافة قطار التالجو أو تطوير القطار الإسبانى، أو حتى تطوير المزلقانات والمحطات، بل امتد الأمر إلى «شق» خط سكة حديد جديد بقطار من نوعية فريدة لأول مرة تدخل مصر، وهو القطار الكهربائى السريع.

ويضم القطار الكهربائى السريع 3 خطوط رئيسية، وهى القطار السريع «العين السخنة - مرسى مطروح»، والقطار السريع «الفيوم - بنى سويف - أبوسمبل»، والقطار السريع «قنا - الغردقة - سفاجا».

«القومية للأنفاق»: خط «الفيوم - بنى سويف - أبوسمبل» يمتد 1100 كيلومتر بمحاذاة «الصحراوى الغربى».. والمسار قريب من الطرق والأماكن السكنية

وفاز الصعيد بنصيب الأسد من هذه النوعية من القطارات، خاصة الخط الثانى، حيث يبدأ الخط من محطة «الفيوم - بنى سويف» وحتى مدينة أبوسمبل بطول 1100كم غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى، وفق ما ذكرته الهيئة القومية لمترو الأنفاق فى تقرير لها.

ويتم إنشاء المحطات فى مناطق تقاطع محاور النيل وتكون السرعة التصميمية للمشروع 250كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230كم/ الساعة «19 قطاراً» والقطارات الكهربائية الإقليمية 160كم/ الساعة «45 قطاراً» وجرارات البضائع الكهربائية 120كم/ ساعة «19 جراراً»، ويشمل الخط 35 محطة «9 سريعة + 26 إقليمية».

ويمر القطار الكهربائى السريع على محطات متعدّدة، وهى الفيوم وبنى سويف والفشن والعدوة وبنى مزار وسمالوط والمنيا وأبوقرقاص وملوى وديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وأبوتيج والغنايم وطهطا وسوهاج وجرجا وأبيدوس وفرشوط ونجع حمادى ودشنا وقنا وقوص والأقصر وأرمنت وإسنا والسباعية وإدفو وكلابشة ودراو وأسوان الجديدة ومطار أسوان وميديكوم وتوشكى وأبوسمبل.

وبتنفيذ هذا الخط يتم تحقيق مفهوم الشبكة، حيث يتبادل الخدمة مع خط «العين السخنة - مطروح» بمحطة حدائق أكتوبر، كما يتبادل الخدمة مع خط «قنا - الغردقة - سفاجا» بمحطة قنا.

نصيب الصعيد من شبكة القطار الكهربائى السريع أطوال تصل إلى 1400 كيلومتر، بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10 آلاف كم، فضلاً عن كونه يأتى فى إطار التوسّع فى إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة.

ويجرى العمل حالياً فى المشروع، وضمن مواقع العمل حالياً «أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبوسمبل»، الذى يبلغ طوله 1100كم والمسافة من أسيوط حتى سوهاج بطول نحو 110كم، حيث تشتمل الأعمال على تنفيذ جسر الطريق وأعمال إنشاء المحطات فى هذه المسافة، التى تشتمل على 5 محطات من إجمالى 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثانى من شبكة القطار السريع بواقع 2 محطة للقطار السريع، هما أسيوط وسوهاج، و3 محطات للقطارات الإقليمية هى أبوتيج والغنايم وجهينة.

وأكد التقرير وجود توجيهات بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع، وفقاً للجدول المخطط، مع مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربى، وأن يكون موقع المحطات قريباً من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، تيسيراً على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

وتنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع ومحطاته والأسوار يتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصّصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى الإشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلاً عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

منظومة القطار الكهربائى السريع الصديقة للبيئة، التى تسعى الدولة إلى التوسع فيها، تمثل نقلة نوعية هائلة، وفق الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى وسائل النقل الأخضر المستدام فى مصر وستغطى أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، فإنها ستسهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حالياً، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات.

ويسهم المشروع فى خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وتقليل الازدحام المرورى وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية، كما يخدم المناطق الصناعية فى حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية، والمناطق السياحية الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية فى مصر، وخدمة المناطق السياحية فى الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى فى مصر وإنشاء مناطق لوجيستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها، والمساهمة فى نقل المنتجات وتخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حالياً، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

وأكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولى واللوجيستيات، أن سعى مصر لإنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع أمر محمود وجيد، لأن كل دول العالم حالياً تتجه إلى الاعتماد على وسائل النقل الجماعية النظيفة، التى تستخدم الطاقة الجديدة والمتجدّدة، وهو ما يتم فى القطار الكهربائى السريع.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن» أن القطار الكهربائى السريع يدل على التطور الكبير الذى شهده قطاع النقل فى مصر، والمشروع تطور فى منتهى الحكمة، لافتة إلى أنه يسهم مع الموانئ التجارية فى تعظيم حركة التجارة فى مصر، لتحقيق رؤية القيادة السياسية فى جعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجيستيات.