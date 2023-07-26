«الأرصاد» تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة: شديد الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها من طقس الساعات المقبلة، وتحديدا طقس 48 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراؤها أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يكون حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائلً للحرارة رطبًا ليلًا على جميع الأنحاء.

وأوضحت الهيئة العامة تفاصيل حالة الطقس شديد الحرارة، أنه يصاحب ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الشعور بحرارة الطقس انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وجاءت كالتالي:

درجات الحرارة يوم الخميس 27 يوليو

- محافظة القاهرة: العظمى 39، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 28 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45، والمحسوسة 46 درجة مئوية.