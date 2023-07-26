كيفية حساب درجات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي

أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، منذ قليل، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 - 2023، ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن النتيجة بشكل كامل غدا، عبر بوابة الأزهر الشريف عقب اعتمادها رسميا، وفي هذا الإطار توضح الوطن كيفية حساب درجات الثانوية الأزهرية.

اختلاف التوزيع بين الأدبي والعلمي

يختلف توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2023 بين الشعبة الأدبية والشعبة العلمية وكذلك شعبة العلوم الإسلامية، ومع اقتراب الإعلان بشكل رسمي عن النتيجة، توضح الوطن كيفية حساب درجات الثانوية العامة وتوزيعها على مختلف المواد.

حساب درجات القسم العلمي

بالنسبة للقسم العلمي، التي يبلغ إجمالي مجموع موادها 650 درجة، يتم توزيعها على ٣ أقسام من المواد، شرعية، وعربية، وثقافية، والتي تأتي على النحو التالي:

المواد الشرعية:

- القرآن الكريم 40 درجة، منها 30 درجة تحريري و10 درجات شفوي

- الفقه 40 درجة.

- التفسير 40 درجة.

- التوحيد 40 درجة.

- الحديث 50 درجة، منها تحريري 40 و10 درجات شفوي

ويكون إجمالي درجات العلوم الشرعية 210 درجات.

المواد العربية:

- مادة النحو 40 درجة

- الصرف 40 درجة.

- البلاغة 40 درجة.

- الأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة

ويكون إجمالي درجات المواد العربية 160 درجة.

المواد الثقافية:

- اللغة الأجنبية 40 درجة

- الجبر والهندسة الفراغية 15 درجة.

التفاضل والتكامل 15 درجة.

- الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا 15.

- الديناميكا 15 والنهاية العظمى لمادة الرياضيات 60 درجة.

- الفيزياء 60 درجة.

- الكيمياء 60 درجة.

- الأحياء 60 درجة.

إجمالي 280 درجة للمواد الثقافية والعلمية.