أسماء أوائل الثانوية الأزهرية علمي 2023.. الأولى حصلت على 99.85%

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية علمي 2023 أعلنها الأزهر الشريف منذ قليل في البيان الرسمي الصادر عنه، موضحاً أنه من المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية غداً الخميس، نيابة عن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدا على أنه من المقرر إعلان العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، عقب المؤتمر الصحفي المقرر له غدا للإعلان عن النتيجة.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية علمي 2023

وكشف الأزهر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية علمي 2023، وهم الطالبة أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )، الطالبة حبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، والطالب عصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) حصلوا على المركز الأول بمجموع 649 بنسبة 99.85%.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023

وفي سياق الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية علمي 2023، كشف الأزهر الشريف عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 للشعبة الأدبية والمكفوفين وهم، الطالبة ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94% حصلت على المركز الأول في الشعبية الأدبية، الطالبة حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، حصلت على المركز الثاني في الشعبة الأدبية، وحصلت الطالبة ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46% على المركز الثاني مكرر.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية المكفوفين 2023

وبالنسبة للمكفوفين أعلن الأزهر أن الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) حصلت على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، فيما حصل الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%، على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، (معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%.