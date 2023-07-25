«الحياة اليوم» يستعرض أبرز المعلومات عن مول العلمين.. مفهوم جديد للتسوق

استعرض أحمد غنيم، مراسل برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، فعاليات مهرجان العلمين، مسلطا الضوء على «مول العلمين»، المصمم على الطراز الأندلسي.

مساحة مول العلمين

وقال مراسل «الحياة اليوم»، إن الطقس مختلف بشكل بين العلمين والقاهرة، وأن الجميع مستمتع، سواء بالطقس أو بالفعاليات المقامة بالمهرجان، «أحب أن أؤكد أن بجانب فعاليات المهرجان الترفيهية؛ توجد بعض الأماكن الترفيهية، التي من الممكن أن يستمتع بها الجميع، ومن بينها مول العلمين، صاحب التصميم والطراز الأندلسي، وتم إنشاؤه على مساحة 50 ألف متر مربع، ويحتوي على عدة طوابق، بخلاف طابق خاص بجراج للسيارات، إضافة إلى أن هناك ساحة بالخارج تستوعب أكثر من 500 سيارة».

مواعيد عمل المول والملحقات به

وأضاف: «المول بمدينة العلمين ليس للتسوق فقط، إلا أنه يوجد به عدد من الخدمات، ومن بينها البنوك والسينما وشركات الاتصالات، وأيضا ما يميز المول أنه مصمم على شكل شارع تجاري، مصمم على الطراز الأندلسي، ويوجد به دورين، وبالدور الأول توجد به بلكونات، وتعطي انطباعا خاصا بالشارع التجاري، مؤكدا أن مواعيد عمل المول تكون من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 صباحا على عكس باقي مولات مصر، والسينمات مستمرة في العمل حتى السادسة صباحا، والسوبر ماركت من 8 صباحا وحتى 4 فجرا، والصيدلية مفتوحة على مدار الــ24 ساعة».