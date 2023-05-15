القناة الوثائقية تكشف دور الرئيس جمال عبدالناصر في إنقاذ فرقة رضا

كشف الفيلم الوثائقي عن الفنان محمود رضا، الذي عُرض على القناة الوثائقية، عن الصعاب التي واجهها محمود رضا من أجل تقديم عروض الفرقة، إذ خطط لمقابلة ثروت عكاشة وزير الثقافة وقتها، ليطلب منه أن يقدم عروضه على أحد المسارح، ولكن حدث خلاف بينهما وزاد من الأزمة حتى أنها كادت تقضي على فرقة رضا في مهدها.

وقال محمد جداوي: «كان من الصعب جدا نلاقي مسرح وعشان نجيب مسرح لازم موافقات، ولازم مسرح ثابت للفرقة، ومحمود ذهب للقاء ثروت عكاشة، ولكنه انتظر لمدة 3 ساعات فزهق ومشى، ولما قرر ثروت عكاشة أن يقابله أخبروه بأنه غادر فغضب غضبا شديدا لما فعله، وقرر أن يغلق أمامه أي مسرح يمكن أن يعرض عليه ويخبروه بأنه لن يستطيع تقديم عرض إلا بموافقة الوزير».

من جانبها لفتت الكاتبة الصحفية هبة محمد علي أن محمود رضا خاطب جمال عبد الناصر بنفسه وأخبره بأن ثروت عكاشة لم يحدد لنا المسرح الذى سنقدم عليه وحضرتك أخبرتنا بأنه سيكون لنا مسرح، وثروت عكاشة اعتبر أن محمود رضا اشتكاه ودي نقطة حس فيها إن محمود رضا تجاوزه.

وقالت محاسن حسن، من مؤسسي فرقة رضا: "عملنا بعد ذلك في مسرح المهندسين في شارع رمسيس، وكلم المسؤولين بالمسرح ووافقوا أنه يشتغل شهر، وبعد ما حققنا نجاح كبير جدا، فتحوا لنا المسرح وقدمنا عليه لمدة 10 سنوات، وتحولت الفرقة من غير مرحب بها إلى فرقة، وتدخل القدر وأنقذ مشروع فرقة رضا، وقادتهم المصادفة في ألمانيا إلى الرئيس جمال عبد الناصر الذي ضمن لهم دعمه اللامحدود لتتحول من فرقة غير مرحب بها إلى فرق الاستعراض الرسمية للدولة المصرية».

وتابع محمد جداوي: «وإحنا في ألمانيا السفير المصري كان صديقا شخصيا للرئيس جمال عبد الناصر وأعجب جدا بالفرقة واستعراضها وتحدث مع الرئيس جمال عبدالناصر وأخبره بأن هذه الفرقة يجب أن تمثل مصر، وجاءت الأوامر إننا نروح يوغوسلافيا، وأصبحنا فرقة الدولة».

وقالت الكاتبة الصحفية هبة محمد علي: «الوزير عبد القادر حاتم، لما مسك الوزارة وقدر يفهم طبيعة الفرقة وقالهم عاوزكوا تشتغلوا بروح الفنان وملكومش بأى حاجة إدارية، والفرقة لم تكن تستطيع تنفق على البروفات ومرتبات الراقصين، وبالتالي طلب محمود رضا بأن تكون الفرقة تحت جناح الدولة لأن الفرقة بقى عددها كبير جدا».

وواصل محمد جداوي: «كل الرؤساء كانوا بيسألوا على فرقة رضا، يعنى مثلا قدمنا لما الرئيس التونسي بورقيبة والرئيس عبد الناصر عملوا حفلة بالسيدة أم كلثوم وفرقة رضا، وكان إحساسنا جميل لما نكون مع أم كلثوم، وعملنا فقرة بين أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وكان أكبر عرض قدمناه في حديقة قصر القبة كان في أكثر من 30 رئيس دولة».