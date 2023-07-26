3 فئات معرضة للإصابة بالإجهاد الحراري.. «شوف لو كنت منهم»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه خلال ارتفاع درجة الحرارة، يجب على المواطنين اتباع مجموعة من التعليمات المهمة لتفادي المضاعفات الصحية الناتجة عن الحرارة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال ارتفاع درجة الحرارة، هناك فئات معرضة لنزيف الأنف، وأخرى أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس وهم كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

الفئات الأكثر تأثرا بارتفاع درجة الحرارة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال ارتفاع درجة الحرارة، يجب على المواطنين، الابتعاد عن أشعة الشمس وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والحرص على تناول السوائل بكثرة وارتداء القبعات وعدم ترك أي طفل داخل السيارات لتفادي أي طارئ يمكن أن يحدث عند ارتفاع درجة الحرارة في ظل التغيرات المناخية والبيئية التي يشهدها العالم.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات

ودعا المتحدث الرسمي، المواطنين إلى ضرورة متابعة هيئة الأرصاد الجوية والحرص على عدم خروج كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة، وفي حال الخروج لا بد من اختيار التوقيت المناسب للخروج، وذلك في الساعات الأخيرة من اليوم أي عند غروب الشمس.

وطمأن المتحدث الرسمي المواطنين؛ بأن هناك توجهيات من وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، برفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات تحسبا لأي طوارئ يمكن أن تحدث بسبب التغيرات الجوية، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لكل المواطنين.