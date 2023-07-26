هل يوجد فرق بين صلاتي الفجر والصبح؟.. أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يوضح لقناة الناس

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّه لا يوجد فرق بين صلاتي الفجر والصبح والمُسميان يطلقان على صلاة وفريضة واحدة ولكن البعض يتداخل عليهم الأمر ويعتقدون أن الصلاة قبل طلوع الشمس تُسمى «فجرا» أما بعد طلوعها تُسمى «صبحا» وهذا الاعتقاد خاطئ رغم انتشاره.

وأضاف «كمال» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «الصحيح أنَّ صلاة الفجر هي نفسها «الصبح» واللفظين يُطلقان على أداء الفريضة التي نصليها والصلاة أول الوقت، أي بمجرد الآذان، لا تختلف في المسمى عن الأداء في آخر الوقت».

الدليل من القرآن والسنة

وتابع أمين الفتوى، مستدلاً على كلامه بآيات القرآن: «وقرآن الفجر.. إنَّ قرآن الفجر كان مشهودا» أي تشهده ملائكة الليل وملائكة الصبح وهي القراءة التي يقرؤها المصلي أو الإمام في صلاة الفجر، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أطلق على صلاة الفجر مُسمى «الصبح» والدليل قول النبي في الحديث الصحيح: «من أدرك من الصبح ركعةً قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»، فأداء ركعتي الفريضة هنا هو «صلاة الفجر».

وأكد «كمال»، أنَّ صلاة الفجر هي نفسها صلاة الصبح وهذه التسمية نفسها لا تختلف في الأداء أو القضاء للفريضة سواء صليتها قبل أو بعد طلوع الشمس والاسمين لصلاة واحدة.