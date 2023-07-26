«الزراعة»: نحرص على تلبية احتياجات المواطن ونسعى لزيادة منافذ البيع

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدولة تحرص على تلبية احتياجات المواطن، لافتا إلى أن الوزارة لها دور كبير في ذلك، من خلال ضخ كميات إضافية من المنتجات الغذائية في منافذ الوزارة.

لدينا أكثر من 243 منفذا

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، على قناة «dmc»، أنه تم فتح عدد من المنافذ وإطلاق مجموعة من المعارض الخاصة بمبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» فى أكثر من مكان على مستوى الجمهورية، موضحا وجود أكثر من 243 منفذا، و33 منفذا متنقلا تحت تصرف الحكم المحلى.

ولفت محمد القرش إلى أن ذلك يسهم في وجود بديل متاح أمام المواطن، حيث يتم وضع متوسط أسعار يقل عما هو موجود بالسوق بنسبة 25% إلى 30% ونصل أحيانا لأكثر من ذلك، كما نسهم فى الإفراج عن الأعلاف وخامات الأعلاف، مما ينعكس على استقرار الأسعار.

وأضاف «لدينا خطة لزيادة عدد المنافذ وتكثيف المعروض، كما نفتح مجموعة من المعارض والأسواق الجديدة».