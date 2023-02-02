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قناة الحياة تعرض تقريرا عن إقبال المواطنين على مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»

كتب:

محمد عزالدين
08:38 م | الخميس 02 فبراير 2023
منافذ مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»

منافذ مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»

عرض برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «وزارة الزراعة توفر كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا».

الاستعداد لشهر رمضان

وتأتي المبادرة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك ضمن وزارة الزراعة استعداداتها لشهر رمضان المبارك.

وأشاد عدد من المواطنين بالمبادرة، حيث قال مواطن: «اشتريت فيليه وفراخ وأسعارها أرخص من برة بكتير»، وأضافت سيدة: «الحاجات في المنفذ رخيصة، وجربتها، وكل شهر بشتري من منافذ المبادرة، والأسعار كويسة عن الجزارين».

إشادة واسعة من المواطنين

ولفت أحد المواطنين إلى أن أسعار السلع في المبادرة جيدة وفي متناول الجميع، متابعا: «اللحمة البرازيلي هنا في المتناول، اللحمة البلدي هناك بـ 160 جنيه»، وأوضح آخر: «المنتجات والمنافذ التي أقامتها الدولة أسعار السلع فيها في متناول الجميع والشخص العادي، والجودة زي الفل، ويوجد إشراف على هذه المنافذ من قبل الحكومة وبالتالي ستكون جيدة مقارنة بغيرها».  

 

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