بدء ضخ السلع التموينية لمنافذ البقالين استعدادا لصرف مقررات أغسطس 2023

يبدأ 1500 مخزن جملة تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 27 يوليو 2023، في ضخ السلع التموينية لمنافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية، ضمن صرف الاستعاضة الأولى (حصة المنفذ من السلع) لشهر أغسطس 2023.

صرف السلع التموينية

وأكدت شركتا الجملة العامة والمصرية التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن ضخ السلع لمنافذ بقالي التموين سيبدأ اليوم الخميس وفقا لحصة كل منفذ بناء على عدد المواطنين الذين يتم صرف السلع لهم في نطاق منفذ البقال، ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن يتم يوم 27 من كل شهر مد منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي بالسلع التموينية، قبل بدء صرف المقررات والحصص الخاصة بأصحاب بطاقات التموين للشهر الجديد.

مستحقات أفراد بطاقة التموين

ويستحق صرف السلع التموينية شهريا عدد 23 مليون أسرة يمتلكون البطاقات التموينية، ومدرجين على منظومة الدعم التمويني، ويستحق كل فرد مقيد على بطاقة التموين على سلع تموينية بقيمة 50 جنيها شهريا حتى الفرد الرابع، فيما يتم صرف سلع بقيمة 25 جنيها فقط بدءا من الفرد الخامس على البطاقة.