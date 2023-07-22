أحمد موسى: «لازم نقف مع بلدنا في أي ظرف تتعرض له»

رد الإعلامي أحمد موسى، على مهاجميه عبر المنشور الذي شكر فيه القائمين على تنظيم مهرجان العلمين، واتهموه بأنه تركهم للظلام وقطع الكهرباء ليتواجد في العلمين.

موسى ينفي ذهابه للعلمين

وتابع «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «لا روحت العلمين ولا هوبت ناحيتها ولا حضرت حفل المطرب تامر حسني».

وقال الإعلامي أحمد موسى: «عندك سياحة هو أنت جايب الناس تنكد عليها، في ناس مفيش حاجة عجباهم قوم اطلع كسر في كل حاجة، وطيور الظلام وأعوانهم وأحبابهم طالعين يتكلموا دلوقتي هو أيه الموضوع».

وأضاف الإعلامي: «أنتوا نسيتوا ولا أيه، مش عاوز أتكلم عن أشخاص، لن أعطي واحدا منهم اهتماما لأن الناس ميهمهاش تعرف مين دول، كنت فين وأنت حاطط إيدك في أيديهم وواقف معاهم وبتساندهم في مشروعهم الظلامي الإرهابي».

واستطرد: «من يقف مع بلده اليوم هيكون عمل أكتر من اللي وقف معاها قبل كده، لأن ده وقت تحديات، وفي تعابين وأفاعي مسموعة طالعة من الجحور تتكلم».

وواصل: «هو ده وقته للحديث في هذه الأمور، استغلال ظرف تتعرض له البلد، يعني منقدرش لا نتحدث ونقف مع البلد لحد ما تعدي التحدي ده يا جماعة».

موسى: لدينا أعداء غير مسبوقين

واختتم الإعلامي أحمد موسى: «يوجد 105 ملايين مصري والبلد بتعمل اللي تقدر عليه ولديها أعداد غير مسبوقين من الأعداء من برة وجوه وحتى من غير الأعداء هناك من يريد الوقوف في صفهم».