اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم.. قرار حاسم بشأن سعر الفائدة

يترقب الكثير من رجال الأعمال والأسواق العالمية، اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، الذي سيعلن من خلاله عن مصير سعر الفائدة في البنوك الأمريكية خلال الأيام المقبلة، إذ استمر على مدار يومي 25 و26 يوليو الجاري، وذلك في محاولة لكبح التضخم في الولايات الأمريكية.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، من المقرر أن تعلن لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، إذ يتوقعون الخبراء أن نتائج الاجتماع تتلخص في رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة لتصل إلى 5.25، ومن الممكن أن يكون هذا القرار الأخير في حملة تشديد سياسته النقدية على الأسواق المالية والأمريكية.

توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم

يذكر أن عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، سيعلن محافظ البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي عن نتائج الاجتماع الحاسمة، معلقا على تلك النتائج التي قد تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي علي يعلق من خلاله على تعاملات السوق تحديدا على الدولار والذهب وأسواق الأسهم الأمريكية.

وفي السياق ذاته، أضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أنَّه كان من الضروري المشاركة اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، لتحديد قرار حاسم ومهم بشأن سعر الفائدة، بالإضافة إلى التشديد النقدي لكبح معدل التضخم التي تواجه أمريكا والأسواق العالمية، الذي وصل خلال الفترة الماضية إلى 2%، وهو ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المطلوب.