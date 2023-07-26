انطلاق عروض الغناء الأوبرالي الإيطالي أمام الأهرامات 11 أكتوبر المقبل

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة للوزارة ستقوم بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، بتنظيم أحد عروض الغناء الأوبرالي لدار الأوبرا الإيطالية بنابولي تياترو سان كارلو، وذلك أمام أهرامات الجيزة 11 أكتوبر المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن هذه تعد المرة الأولى التي تقوم فرقة دار أوبرا تياترو سان كارلو بالعرض في مصر، وأول جولة دولية لها منذ جائحة كورونا.

إبراز المقصد السياحي المصري كمقصد نابض بالحياة

ومن جانبه، ثمن عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، علاقات التعاون التي تربط بين مصر وإيطاليا في عدد من المجالات ومن بينها السياحة والآثار، مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي تماشيا مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كمقصد نابض بالحياة، كما أن تنظيمها في أهرامات الجيزة أيقونة السياحة المصرية يعد بمثابة دعاية للمقصد السياحي المصري.

إقامة العرض الأوبرالي تسهم في جذب مزيد من السائحين الإيطاليين

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أن إقامة هذه الفعالية بمصر يساهم في جذب مزيد من السائحين الإيطاليين ولاسيما محبي فن الأوبرا لزيارة مصر، وحضور هذه الفعالية، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وأوضح أن تياترو سان كارلو يعد من أقدم مسارح الغناء الأوبرالي في العالم، الذي تم إنشاؤه عام 1737، وتكتسب فرقة هذا المسرح شهرة وأهمية دولية، ويعد وجودها في مصر دليل على أهمية مصر بالنسبة لإيطاليا.

جدير بالذكر أن السوق الإيطالية تعد من الأسواق السياحية المهمة المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أنه يشهد زيادة ملحوظة في الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر.