معلومات عن فرقة الحرية للفنون الشعبية قبل مشاركتها بمهرجان العلمين

تستعد فرقة الحرية للفنون الشعبية لإحياء حفلين غنائين بمهرجان العلمين، المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة في دورته الأولى، وذلك يوم 28 يوليو الجاري الساعة 5 مساء على كورنيش العلمين، والسبت 29 من الشهر نفسه الساعة 5 مساء على الكورنيش أيضا.

كل ما تريد معرفته عن فرقة الحرية للفنون الشعبية

وتقدم الفرقة خلال الحفل العديد من أغاني الفلكور الإسكندراني، ويرصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن فرقة الحرية للفنون الشعبية:

- تكونت فرقة الحرية للفنون الشعبية من محافظة الإسكندرية.

- تخرج فيها عدد كبير من الراقصين المتميزين في الرقص الشعبي والحديث والدراما الحركية.

- شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات العالمية والمحلية.

- يقود فرقة الحرية الفنون الشعبية «نصر الدين محمد».

- تقدم فرقة الحرية للفنون الشعبية، الفنون الإسكندرانية، ويكون الرقص هو النجم بالأساس، وهو فلكلور حركي.

انطلاق مهرجان العلمين الجديدة 2023

يذكر أن مدينة العلمين الجديدة، تستضيف الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجاري، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.