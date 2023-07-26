ضبط 58 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن تحرير 58 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق، بعد أن تشكلت حملة رقابية من إدارة الرقابة التموينية بالتعاون مع مديري الإدارات المختلفة.

عمل حملات تموينية مفاجئه بالدقهلية

وأضاف «دايرة»، في بيان له أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأوضح أن الحملات تشكلت اليوم، تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، ومحمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، وقامت ناحية مركز«ميت غمر، ومركز ومدينة المنصورة، والجمالية وجمصة، وأجا»، وحررت 58 محضرا جاء كالآتي:

-1 غلق في مواعيد العمل الرسمية.

-1 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

-عدد 6 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 99 شيكارة.

-عدد 11 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

-17 محضر نقص وزن مابين 8-17جم.

-2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

-2 محضر تجميع دقيق بقيمة 7 شيكارة

-2 محضر عدم وجود شهادة صحية

-2 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

-7 محاضر بيع أعلى من سعر سجائر.

- محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

- محضر سلع مجهولة المصدر.

-2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية تاجر تمويني

-1 محضر تصرف فى سلع تموينية بقيمة 31000 جنيه تاجر تمويني.

-1 محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 42000 جنيه تاجر تمويني

-1 محضر عدم وجود فواتير.