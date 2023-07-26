أحزاب وسياسيون: «القائمة المطلقة» تعبر عن طوائف الشعب.. ولا يمكن الطعن عليها

طالب أحزاب وسياسيون بتطبيق نظام القائمة المطلقة فى الانتخابات، معتبرين إياها النظام الذى يُحقّق الاستقرار تحت قبة البرلمان، كما أنه لا يمكن الطعن عليه، كما فى النسبية، لذلك ترى مجموعة من الأحزاب أنه النظام المناسب خلال المرحلة الحالية. وأيّد تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ويضم 42 حزباً، القائمة المطلقة، معتبراً أنها الأمثل، وتسهم فى تنمية الحياة النيابية فى مصر، مما ينعكس على استقرار البرلمان، ولا يمكن الطعن عليها دستورياً، على عكس نظام القائمة النسبية. وقال «مطر»، لـ«الوطن» إن نظام القائمة المطلقة، تحصل فيه قائمة الحزب على «50% + واحد» من الأصوات الناخبة، أى أن الحزب الفائز بهذه النسبة يحصل على جميع المقاعد المخصّصة للدائرة.

ويرى المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، أن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة الخاص بالغرفتين التشريعيتين «النواب والشيوخ» يعبر عن كل طوائف الشعب، دون أى استثناء، ويحقق أهداف الدستور. وأوضح أن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة يجمع بين الأدباء والمثقفين والأكاديميين والخبراء والشعبيين والفلاحين فى قائمة واحدة، لتكون معبرة عن جميع طوائف الشعب. وأشار إلى أن القائمة المطلقة تجمع بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة فى شباك واحد، على أن يحتفظ كل حزب بأجندته الخاصة ومطلبه الخاص، دون أن يطغى أحد على آخر..

«صلاح»: تحقق العدالة للمرأة والشباب وذوي الإعاقة

وقال النائب محمود صلاح، ممثل حزب «حماة الوطن»، إن النظام الانتخابى بالقائمة المطلقة هو الأنسب ويحقّق العدالة، ويضمن تمثيل جميع أطياف الشعب، خاصة المرأة والشباب وذوى الإعاقة. وأضاف أنه فى ظل الضوابط الدستورية بالحوار الوطنى، فإن هذه الاعتبارات من شأنها عند ترشيح الأحزاب أن يكون للحزب الحق الأصيل فى اختيار الأكفأ، وأن يتم ترشيح البديل.

«جيهان»: تضمن تمثيل جميع الفئات.. و«الهضيبي»: 50% فردي و50% مطلقة

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، إن الحزب يدعم العمل بالقائمة المطلقة، التى تسهم فى الاستقرار السياسى، ولا يمكن الطعن عليها دستورياً، وكذلك تضمن تمثيل جميع فئات المجتمع، من مرأة وشباب وأقباط وغيرها. من جانبه، قال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، إن الحزب مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، على أن يكون لها كيان معين تحت أى مسمى يقوم على اختيار المرشحين، فضلاً عن تصغير الدوائر حتى نعطى للأحزاب الفرصة فى تشكيل قائمة أخرى.

وأشار إلى أن اختيار القائمة يتم من كيان مشكل من سياسيين وشخصيات عامة لاختيار من يكون قادراً على تمثيل الشعب المصرى فى الانتخابات، سواء النيابية أو المحلية.

وطالب الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ وممثل حزب الوفد، بإجراء الانتخابات بنظام 50% فردى و50% قائمة مطلقة، مشيراً إلى أنه فى ظل الكوتة المنصوص عليها دستورياً، يتبين أن الكوتة تمثل 40% من عدد المقاعد، لذا يرى أن تكون الانتخابات بنظام 50% فردى و50% قائمة مطلقة.

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن القائمة المطلقة هى الأمثل بالنسبة للمرحلة الحالية، مشيراً إلى أنه لا يمكن الجمع بينها وبين الأخرى النسبية فى هذا التوقيت، وذلك بعد تجربة حدثت مع كل الأنظمة السابقة، والحل الأمثل الآن يتمثل فى القائمة المطلقة. وأضاف «فهمى» أن القائمة المطلقة تعطى الفرصة للتمثيل الأمثل للقوى والأحزاب السياسية، وهو ما يتماشى مع روح الدستور.