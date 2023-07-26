قطع المياه عن مدينة قويسنا بالمنوفية غدا.. تعرف على المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى محافظة المنوفية، قطع المياه غدا الخميس 27 يوليو، عن مدينة قويسنا لمدة ساعتين، لإجراء أعمال الصيانة وربط خطوط المياه بشبكة مدينة قويسنا، في إطار حرص الشركة لإعلام المواطنين بمواعيد انقطاع المياه لاتخاذ تدابيرهم أثناء فترة الصيانة.

قطع المياه غدا عن مدينة قويسنا بالمنوفية

وأضافت الشركة أن قطع المياه عن مدينة قويسنا غدا الخميس، يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وأهابت شركة مياه الشرب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولى الهيئات الحكومية والمستشفيات العامة والخاصة والجهات الحكومية، توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال فترة قطع المياه عن مدينة قويسنا غدا.

خريطة قطع المياه في قويسنا بالمنوفية

وأكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، أن قطع المياه يأتي وفق الخطط الدورية للصيانة وغسيل الشبكات، وتحرص الشركة على إعلام المواطنين بالمواعيد لتوفير احتياجاتهم أثناء فترة الانقطاع، مشددا على أنه يتم الإعلان عن الخطة الشهرية عبر صفحة الشركة على مستوى جميع قرى المحافظة مع بداية كل شهر.