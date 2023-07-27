الكشف على 642 شخصا في قافلة مجانية بالمنوفية 

شهدت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة في محافظة المنوفية، في قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون، إقبالًا كبيرًا من المواطنين في القرية والقرى المجاورة، في يومها الأول، خاصة مع توفر كافة التخصصات الطبية المختلفة، وتأتي القافلة في إطار حرص الدولة على الوصول إلى القرى الأولى بالرعاية، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وبرعاية الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

قافلة طبية مجانية في قرية رملة الأنجب

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، أنّ القافلة الطبية المجانية في قرية رملة الأنجب بمركز أشمون، شهدت تواجدًا كبيرًا من المواطنين، إذ تم توقيع الكشف الطبي على 642 مريضا في التخصصات الطبية المختلفة، كما جرى صرف الأدوية مجانًا لجميع الحالات التي يكتب لها الأطباء علاجا دون أي رسوم، مشيرة إلى أنّ القافلة مستمرة حتى مساء اليوم الخميس.

التخصصات الطبية في القافلة

وأضافت منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ القافلة العلاجية شملت أيضًا، إجراء الأشعة بالمجان للمرضى، وعمل كافة التحاليل الطبية المتنوعة داخل سيارات القوافل المجهزة.

وأوضحت أن القافلة تضم التخصصات الطبية التالية: «باطنة ورمد وجراحة وأطفال وجلدية ونساء وتوليد وتنظيم أسرة، والكشف العشوائي للضغط والسكر للمرضى وقياس للسكر التراكمي وفحص للثدي وقياس وظائف الكلى، وتنفيذ المبادرات الرئاسية 100 يوم صحة».