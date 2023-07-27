عاجل.. مفاجأة بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي.. هل يرحل؟

كشف فراس بن صالح، صحفي تونسي بموقع فوت 24، عن مفاجأة بشأن مستقبل علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، وذلك في ظل تأكيدات رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد امتلاك اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن جدران القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الجارية.

بن صالح: اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري

وقال فراس بن صالح في تصريحات عبر برنامج مساء أون تايم، أن علي معلول سيرحل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري في الموسم المقبل، والمفاجأة أن اللاعب قريب من أحد أندية الدوري السعودي بنسبة تتعدى 90% والمفاوضات جارية في الوقت الحالي.

وأضاف أن علي معلول سيغادر النادي الأهلي من الباب الكبير، النادي الذي سينتقل إليه علي معلول في الموسم المقبل، سيكون من الأربعة الكبار، الهلال والنصر والاتحاد وأهلي جدة، وهناك مفاوضات جادة في الوقت الحالي لحسم الصفقة رسميا، وإنهاء كل التفاصيل الخاصة بانتقاله للدوري السعودي في الموسم الجاري.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي بنهاية 2024، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والرحيل عن النادي بنهاية الموسم المقبل بشكل مجاني.