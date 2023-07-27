«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل إلى 50 في أمريكا.. وانكسار الموجة السبت

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ كل دول العالم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية، ففي إيطاليا تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، و50 درجة مئوية في بعض المناطق الأمريكية، وفي بعض مناطق المغرب العربي تزيد درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية عن 10 درجات، لتسجل 50 درجة مئوية.

أهمية البحر المتوسط

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ولمياء حمدين: «مصر تتأثر بالتغيرات المناخية، لكن الله حمانا بالبحر المتوسط، فعندما تمر الكتل الهوائية عليه يحدث لها تعديل في قيم حرارتها».

موعد انكسار الموجة الحارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الموجة الحارة الحالية التي تعيشها مصر من المتوقع أن تنكسر مع بداية الأسبوع المقبل، بحيث يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة من 2 درجة إلى 4 درجات على مستوى الجمهورية، لكن سيستمر ارتفاع نسب الرطوبة.