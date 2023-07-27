تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة

حالة من التكدسات المرورية تشهدها معظم الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

كثافات متوسطة في الوقت الحالي

وشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي، مستمرة حتى ميدان العباسية، فضلًا عن وجود كثافات متوسطة وغير مؤثرة في شارع صلاح سالم.

كثافات غير مؤثرة

ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات مرورية غير مؤثرة تختفي في أثناء الاتجاه إلى طريق المطار، وهناك بعض الكثافات التي ظهرت أعلى كوبري حدائق القبة للقادم من الزاوية، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

كما يشهد شارع الهرم حاليًا كثافات مرورية نتيجة غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وفي شارع الهرم الرئيسي يوجد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.