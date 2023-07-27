«الصحة» توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن المسح السمعي للأطفال

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن المعلومات الكاملة للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، لحمايته من خطر الإصابة بفقدان السمع أو ضعفه، ويأتى ذلك فى اطار خطة الوزارة لرفع التوعية لدي المواطنين بالمفهوم الثقافي الصحي، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة 2023.

ما هو المسح السمعي للأطفال

قالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي حصل «الوطن» على نسخه منه، إن المسح السمعي للأطفال يتضمن مجموعة من الفحوصات الطبية بالأجهزة المتخصصة تبدء من عمر 28، ضمن مبادرة الرئيس لاكتشاف وعلاج ضعف السمع لدي الأطفال حديثي الولادة، مشيرة إلى أن كافة الخدمات الطبية التى تقدم خلال هذه المبادرة مجانية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه خلال المبادرة يتم تسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الالكتروني، موضحة أنه يتم التعامل مع الأطفال بالعلاج الطبي أو من خلال تركيب سماعة للأذن، وكذلك تحويل الطفل من أجل إجراء عملية زراعة القوقعة، وذلك لمن تستدعي حالته.

وزارة الصحة والسكان توجه رسالة هامة للمواطنين

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الكشف المكبر عن ضعف السمع من شأنه أن يحمي الأطفال من الإعاقة السمعية، كما يتم تسهيل فرص العلاج فكلما تم اكتشاف المرض مبكرا كلما كانت فرص الشفاء بمعدل أعلى، وتجنب مشكلات التخاطب، والتى قد تؤثر على الطفل وتزيد من المشاكل النفسية له فيما بعد.

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمواطنين بشأن المشاركة في مبادرة الرئيس، والكشف عن الأطفال للحماية من مشكلات التخاطب أو فقدان السمع، مؤكدة أن الفحوصات متوافرة في جميع الوحدات الصحية، ويمكن الإطلاع على أقرب وحدة صحية من خلال الخط الساخن للوزارة 105.