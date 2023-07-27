الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع الحرارة.. وانكسار الموجة الحارة السبت المقبل

أعلنت منذ قليل، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل، سنشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2لـ4 درجة مئوية مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم ستشهد أجواء شديدة الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة اليوم على كافة أنحاء الجمهورية، لتكون درجات الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 43 درجة مئوية، السواحل الشمالية 38 درجة مئوية، جنوب سيناء 45 درجة مئوية، شمال الصعيد 44 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

وأكد الخبراء أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، لافته إلى أن اليوم الخميس 27 يوليو هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وطالبت «الأرصاد»، المواطنين بضرورة تناول السوائل الباردة والمياه، ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة ساعة الذروة من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا.

درجات الحرارة اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس 27 يوليو الجاري ما يلي:

- درجة الحرارة في محافظة القاهرة: العظمى 39، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- درجة الحرارة في السواحل الشمالية: العظمى 35، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- درجة الحرارة في جنوب سيناء: العظمى 42، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- درجة الحرارة في شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- درجة الحرارة في جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.