«الأعلى للجامعات» يبحث أعمال تنسيق الجامعات 2023 السبت المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري غدا السبت في جامعة مطروح؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق الجامعات 2023 وغيرها من الموضوعات.

مناقشة الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد

وكشفت مصارد بالمجلس الأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، أنّ من المتوقع أنّ يناقش المجلس في اجتماعه المقبل أعمال تنسيق الجامعات 2023، وتقارير اللجنة العليا للتنسيق بشأن اختبارات القدرات، وكذلك توصياتها بشأن الأعداد المتوقع قبولها في الكليات، والمواعيد المقترحة لمراحل التنسيق 2023 وغيرها من الموضوعات المتعلقة بها في هذا الشأن.

وقالت المصادر، إنّ من المتوقع أنّ يناقش الاجتماع الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023-2024 لمختلف الكليات، إضافة إلى متابعة كل التجهيزات والاستعدادات خلال الفترة المقبل قبل العام الجامعي، ومناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي في هذا الشأن.

مواصلة عقد اختبارات القدرات

وتواصل الجامعات الحكومية اختبارات القدرات 2023، وفقاً للضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات وهي كليات «الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والتربية الرياضية، والتربية النوعية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية»، والتي من المقرر أن تنتهي 3 أغسطس المقبل.