محافظة الأقصر تعلن عن مزايدة علنية لبيع ثمار النخيل.. تعرف على الشروط

أعلنت محافظة الاقصر عن طرح عملية بيع ثمار نخيل البلح للعام 2023، في جلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس المقبل، الساعة الثانية عشر ظهرا، في مقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر.

وأوضحت المحافظة أنه في حال عدم الترسية بالجلسة، ستعاد المزايدة في المواعيد التالية على التوالى حتى تتم الترسية، يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2023، والثلاثاء الموافق 15/8/2023، والثلاثاء الموافق 22/8/2023.

كراسة الشروط والمواصفات

وأوضحت المحافظة أنّ كراسة الشروط والمواصفات، ستباع نظير مبلغ 299 جنيها غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتسحب من إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، خلف قصر ثقافة الأقصر، لافتة إلى أنقيمة التأمين المؤقت للاشتراك في المزايدة تبلغ 500 جنيها يزاد لـ30% من إجمالى قيمة الصفقة كتأمين نهائى عند الترسية بالجلسة فور الرسو، على أن يتم تسديد باقي مبلغ الصفقة خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بالترسية.

وشددت المحافظة على أن من يرغب بالاشتراك في المزايدة، عليه شراء كراسة الشروط والحضور في الميعاد المحدد للجلسة ومعه كامل المستندات المبينة بكراسة الشروط والمواصفات، طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحتة التنفيذية مكملة لهذا الإعلان.