«حماية المستهلك»: استقبال الشكاوى من التليفون الأرضي وليس «المحمول»

قالت مصادر في جهاز حماية المستهلك، إنّ الخط الساخن للجهاز لا يتسقبل الشكاوى الواردة من المواطنين من خلال الاتصال من الهاتف المحمول، مؤكدة إلزامية الاتصال من خلال تليفون أرضي فقط.

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

وأكدت مصادر في جهاز حماية المستهلك، عدم صحة ما يتردد عن وجود تعطل في تلقي شكاوى المواطنين على الخط الساخن للجهاز، قائلة: «البعض يحاول الاتصال على الخط الساخن لتقديم شكواه من خلال الهاتف المحمول، وإنّما تقديم الشكوى يتم تلقيها فقط من خلال الاتصال من خط تليفون أرضي على الرقم 19588».

خدمة واتس أب حماية المستهلك

وأشارت المصادر إلى أنّه بالنسبة للتواصل مع الجهاز وتقديم شكوى لها من الهاتف المحمول، يجب أن يكون من خلال إرسال بيانات الشكوى على خدمة واتساب الجهاز على الرقم 01577779999.

ونوهت المصادر بأنّ الحملات الرقابية والتفتيشية التي يشنّها الجهاز تركز على الممارسات المخالفة للقانون تجاه المواطنين سواء في البيع بأزيد من الأسعار الرسمية أو في حجب السلع عن المواطنين؛ لوقف الممارسات الاحتكارية من بعض التجار.