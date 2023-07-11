«حماية المستهلك»: شن حملات على أكشاك بيع السجائر خلال شهر يوليو

أصدر جهاز حماية المستهلك، تعليمات مشددة لكل أفرع الجهاز على مستوى المحافظات، أكد فيها شن حملات تفتيشية خلال شهر يوليو الجاري على أكشاك بيع السجائر للرقابة على الأسعار، وضبط التجار المتورطين في بيع السجائر بأزيد من سعرها بالمخالفة للقانون.

حملات حماية المستهلك على أسعار السجائر

وتفتش حملات حماية المستهلك، بالتعاون مع مفتشي مباحث التموين، الأيام الجارية، على السعر الرسمي لعلبة السجائر المدون على العلبة بالنسبة للسجائر المحلية، أو الباركود المطبوع على السجائر الأجنبية.

ويقوم مفتشو جهاز حماية المستهلك، ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، بمصادرة أي كميات من السجائر لدى التجار المثبت تورطهم في بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن تحرير محاضر ضدهم.

معاقبة المخالفين

وأقر قانون حماية المستهلك تغريم التاجر الذي يثبت تورطه في بيع السلع بأزيد من السعر الرسمي بتوقيع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه كحد أدنى وتصل إلى مليوني جنيه كحد أقصى.

تقديم شكوى لحماية المستهلك

وطالب جهاز حماية المستهلك من المواطنين سرعة الإبلاغ عن التجار أو أصحاب أكشاك بيع السجائر على الخط الساخن 19588 حال بيعها بأزيد من سعرها، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، أو من خلال تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي للجهاز، أو إرسال رسالة على خدمة الواتس أب 01577779999.