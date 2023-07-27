عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة بشأن صفقة الموسم.. بيراميدز كلمة السر

دخل نادي بيراميدز في منافسة شرسة مع الأهلي، للتعاقد مع رضا سليم مهاجم الجيش الملكي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم الفريق السماوي في الموسم الجديد الذي يبحث فيه عن الألقاب.

بيراميدز يزاحم الأهلي للتعاقد مع رضا سليم

وقال مصدر مطلع إن بيراميدز قدم عرضًا مغريا خلال الساعات الماضية لنادِ الجيش الملكي المغربي، للتعاقد مع رضا سليم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا أن العرض به العديد من المميزات التي ستعود على النادي المغربي حال تألقه ومساهمته في التتويج بالبطولات، بالإضافة إلى راتب مُغرِ للاعب خلال فترة تعاقده.

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