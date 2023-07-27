إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية رسميا بعد قليل.. طريقة الحصول عليها

تظهر، بعد قليل، نتيجة الثانوية الأزهرية رسميا، ومن المقرر أن يعقد الأزهر الشريف مؤتمرا صحفيا اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، بعد أن يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وينتظر الآلاف من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الإعلان الرسمي بعد إعلان نتيجة أوائل الثانوية الأزهرية 2023، أمس، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، وجاء عدد البنين 56287، والفتيات 34484، وفي القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأجرى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم، معربا عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

وبعد اعتماد وكيل الأزهر للنتيجة، ستتاح أمام الطلاب عبر موقع بوابة الأزهر الشريف، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس، بمجرد دخول الطالب إلى موقع بوابة الأزهر، ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، ويضغط الطالب على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بعد تفعيلها عقب إعلان ظهور النتيجة على بوابة الأزهر، ثم إضافة رقم الجلوس، ويضغط على عرض النتيجة وسيتم إظهار النتيجة في الحال.