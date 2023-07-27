في ذكرى وفاته الـ43.. ماذا قالت تحية كاريوكا عن رشدي أباظة؟

يعد رشدي أباظة الذي يمر اليوم 43 عامًا على ذكرى وفاته، واحدًا من أشهر النجوم الذين مروا على عالم الفن لما يحمله من مقومات النجومية التي كانت مزيجًا بين الموهبة والحضور الطاغي والوسامة، وكلها أمور جعلته ينتقل سريعًا من الأدوار الثانية إلى أن يتصدر اسمه أفيشات الأفلام ويصبح بطلًا ونجمًا جماهيريًا.

رشدي أباظة، الذي رحل في سن مبكرة مع بداية الخمسينيات من عمره يوم 27 يوليو عام 1980 على إثر صراع مع المرض، قدّم ما يزيد على 100 عمل فني على مدار نحو 32 عامًا، خصوصًا وأنه بدأ مشواره قبل نهاية الأربعينيات من خلال فيلم رجل لا ينام أمام يوسف وهبي ومديحة يسري عام 1948.

ذكرة وفاة رشدي أباظة الـ43

من حيث التعاون الفني، وقف رشدي أباظة والذي حصد لقب «دنجوان السينما» أمام عدد من النجمات أبرزهن فاتن حمامة، شادية، سعاد حسني، نجلاء فتحي، سميرة أحمد، هدى سلطان، ماجدة، لبنى عبدالعزيز، صباح.

تحية كاريوكا: رشدي أباظة كان بيتكسف جدًا

«كان خجول جدًا، وكنا أصدقاء قبل التحاقنا بالوسط الفني»، كلمات تحدثت من خلالها الفنان تحية كاريوكا عن رشدي أباظة وذلك في لقاء تليفزيوني نادر، مشيرة إلى أنهما «بلديات» وكان هناك علاقة أسرية في بداية نشأتهما، ولم تتوطد صداقتهما إلا بعد عملهما في الفن.

رفض الزواج في البداية بسبب العمل

وأشارت تحية كاريوكا إلى أن رشدي أباظة طلب منها الزواج أكثر من مرة وباستمرار لمدة 3 سنوات، ولكنها كانت ترفض بسبب انشغالها في الفن وقيامها بالإنفاق على أسرتها «كل ما يشوفني يقولي تتجوزيني، أقوله خلينا أصدقاء، يقولي فكري واستمر على هذا المنوال لعدة سنوات وكنا أصحاب جدًا، لكن كنت خايفة عشان عندي عيلة بصرف عليها ومشغولة ليل نهار».

أول زيجة لكل منهما

واستطردت: «فجأة لقيت نفسي أمام الأمر الواقع، وفي مأذون وتم عقد القران، هو أول زوج في حياتي وأنا كذلك بالنسبة له، وعزمني بعدها على سينما، ورجعني البيت عشان كنت عايشة مع والدتي، وقعدنا شهر لما بقى عندنا شقة نجهزها، احنا كافحنا في البداية لأنه لم يكن يعمل كثيرًا».

وتابعت: «كان بيزهق بسرعة مش عايز الأدوار التانية، عايز الأول وأنا كنت بقوله اصبر واشتغل عشان تكون منتشر لأنه ظهر في وقت كان فيه شلة مرعبة زي فريد شوقي وشكري سرحان وعماد حمدي وأحمد مظهر وغيرهم كتير».

زواج رشدي أباظة وتحية كاريوكا استمر 3 سنوات

وأشارت إلى أن الزيجة استمرت نحو 3 سنوات ونصف، ورغم حبهما الكبير لبعضهما البعض، وبالنسبة لها من أفضل الزيجات التي مرت عليها وكانت تشعر بصحبته أنها تعيش في الجنة، إلا أن لبعض الأسباب كان لابد من هذا الانفصال.