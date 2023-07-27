موعد انكسار الموجة الحارة على مصر.. الأرصاد توضح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انكسار الموجة الحارة على كافة أنحاء الجمهورية، والتي استمرت لفترة طويلة على غير المعتاد لها خلال السنوات الماضية.

وأكد خبراء الأرصاد إنّه ليس من الطبيعي أن تستمر لمدة أسبوعين متواصلين أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، موضحين أنه في السنوات الماضية كانت تستغرق موجات الحر ما بين 3 إلى 4 أيام.

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن موعد انكسار الموجة الحارة يبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 29 يوليو الجاري، وتشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء.

موعد انكسار الموجة الحارة

أوضحت «الأرصاد» أن موعد انكسار الموجة الحارة يشهد تراجع في الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجة مئوية مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

وأكدت الخبراء أن حالة الطقس اليوم يسيطر عليها طقس شديدة الحرارة، مضيفين أن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، لوجود ارتفاع في نسب الرطوبة اليوم على كافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

لفتت «الأرصاد» إلى أن درجات الحرارة المحسوسة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجة البحري 43 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 38 درجة مئوية، وجنوب سيناء 45 درجة مئوية، وشمال الصعيد 44 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

أسباب ارتفاع الحرارة

تتأثر مصر خلال الفترة الجارية بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يكون مصحوبا دائما بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، ويحدث لها تعديل في قيم درجات الحرارة، لكنها تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وبالتالي تزداد نسب الرطوبة، بحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية.