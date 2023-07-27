تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه في الفيوم للشهر المقبل

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بجلستها اليوم الخميس، تأجيل محاكمة «عبد الرحمن. ر» في العقد الثاني من العمر لدور الانعقاد المقبل من شهر أغسطس، لحين ورود تقرير الطب الشرعي وتوكيل محامي آخر لانسحاب محامي المتهم، وذلك في اتهامه بقتل صديقه طلال مصطفى، بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية عليه خلال مكوثهما على أحد المقاهي بوسط قرية سنهور، لخلافات بينهما.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعد، وأحمد محمد معوض، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

مقتل شاب على مقهى

تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف فبراير الماضي، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد، مقتل شاب يدعى طلال مصطفى 27 سنة إثر إصابته بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسم، أثناء جلوسه على مقهى في منطقة سنهور بدائرة مركز شرطة سنورس، بمحافظة الفيوم.

صديقه أنهى حياته

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ صديق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، إذ استدرجه إلى المقهى لتناول الإفطار والشاي معًا، وحل خلافات سابقة بينهما، وأثناء بقائه على المقهى أخرج صديقه سلاحًا ناريًا من بين طيات ملابسه، وأطلق عليه النيران أمام أعين الجميع.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل جثة الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، وإعداد تقرير بذلك، كما صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييع إلى مثواه الأخير عقب إنهاء التشريح.

ضبط المتهم واعترافه

وجرى ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة انتقامًا من صديقه لوجود خلافات سابقة بينهما، كما قام بتمثيل الجريمة، وجرى إحالته إلى محكمة الجنايات التي تتولى محاكمته من خلال عدة جلسات، وأصدرت حكمها المتقدم في جلسة اليوم.