«البيئة» تطلق فيلما عن رفع كفاءة مدفن السادات للتخلص الآمن من المخلفات

أطلقت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني مادة فيلمية جديدة حول رفع كفاءة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية، ضمن المكون الاستثمارى للبرنامج، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات.

النهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية

جاء ذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من اجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى، وضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

واستعرض الفيلم أهم ما يتضمنه مدفن السادات والهدف من إنشائه حيث يقع المدفن على مساحة 100 فدان بمحافظة المنوفية ومصمم على استيعاب 12 خلية دفن تم استخدام 8 خلايا منها فقط، والهدف من إنشائه هو التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة لمحافظة الغربية، ويعد إنشاء خلايا جديدة بالمدفن لدعم مناطق الخدمة بالمحافظة ومنشآت البرنامج الوطني من محطات وسيطة بكل من زفتى وسمنود إلى جانب خطوط المعالجة والتدوير بمصنعي المحلة ودفرة.

تطوير خطة تشغيل المدفن ومتابعة التشغيل اليومي وتدريب العاملين

كما استعرض الفيلم مساهمات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات فى دعم العمليات التشغيلية بمدفن السادات من خلال توريد معدات لوادر وبلدوزرات إلى جانب إعداد وتطوير خطة تشغيل المدفن ومتابعة التشغيل اليومي وتدريب العاملين على التشغيل والصيانات المختلفة، وفقًا لخطة التشغيل والإنتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي للخلايا المستقبلية، إضافة إلى التحاليل اللازمة لجودة المياه الجوفية.

يذكر أنّ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أعلن عن طرح مناقصة عامة بشأن إنشاء خلايا دفن جديدة بمدفن السادات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والتي شددت على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة، وذلك في إطار ما اتخذته مصر من خطوات حثيثة في ملف إدارة المخلفات من خلال التعاون مع شركاء التنمية وضمن الاهتمام العالمي بملف التغيرات المناخية ومنها إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050.