 الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل 2023

يحتاج الراغبين في السفر للخارج بغرض العمل أو الدراسة الاستخراج بعض الاوراق، ومن بينها تصريح العمل لتقديمة للجهات المعنية سواء للعمل أو للدراسة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في خطوات بسيطة الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل والأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل

تتمثل الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل الذي يعد واحد من الخدمات الهامة التي تقدمها وزارة الداخلية في الأتي:

- 3 صور شخصية لمقدم الطلب.

- صورة من تأشيرة السفر.

- صورة الصفحة الأولى من جواز السفر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- يتم شراء ورقة تسمي «طلب لأول مرة»، ويمكن الحصول عليها من مكتب العمل ذاته أو المكتبة المجاورة له.

- دفع مبلغ مالي قدره 200 جنيه عن كل عام بالنسبة لحاملي المؤهل العالي، و100 جنيه لغير المتعلمين.

إجراءت وخطوات استخراج تصريح العمل

بعد تجهيز الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل يقوم صاحب الطلب بعدة إجراءت، وهي:

- يجب أن يتقدم الشخص إلى مصلحة العمل بنفسه أو من يحل مكانه بموجب توكيل رسمي مسجل بطلب استخراج أو تجديد تصريح العمل، وفي حالة تجديد التصريح فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

- يشترط ألا يكون المتقدم من الفئات المحظور حصولها على تصريح العمل، كما يجب الحصول على موافقة جهة العمل، بالحكومة أو قطاع الأعمال، إذا كان موظفًا بأحدهما.

- بعد استيفاء جميع الشروط يقوم المتقدم بسداد الرسوم المقررة، بالقانون رقم 231 لسنة 1996 بفرع البنك الملحق بجهة استخراج الرخصة، ويتم تسليم التصريح المجدد في نفس اليوم أو اليوم التالي.