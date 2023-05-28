تجديد تصريح العمل 2023 بأسهل طريقة.. تعرف على الخطوات

يبحث الكثيرون عن خطوات تحديد تصريح العمل 2023، حيث أتاحت وزارة الداخلية تقديم خدمة تجديد تصريح العمل 2023 للمواطنين من خلال موقعها الرسمي، حيث يمكنك الدخول على الموقع واتباع عدد من الخطوات تنتهي بتجديد تصريح العمل 2023، حيث يوفر ذلك على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود فى الوقوف في المصالح الحكومية.

خطوات تجديد تصريح العمل 2023 إلكترونيًا

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» خطوات تجديد تصريح العمل 2023 إلكترونيًا من منزلك بأسهل طريقة في خطوات مبسطة.

أول خطوة لتجديد تصريح العمل 2023 من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط، وبعد ذلك لا بد من أن تسجل الدخول، وفي حالة عدم وجود حساب على الموقع، تنشئ حسابا عبر إدخال بيانات خاصة بك والقيام بتسجيل الدخول.

وتتمثل الخطوة التالية لتجديد تصريح عمل، تضغط على أيقونة «دليل الخدمات»، وبعدها ستظهر لك عدد من الخدمات، تضغط على أيقونة «تجديد تصريح العمل» وبعدها تدخل بياناتك مثل الاسم ورقم الهاتف والنوع، وهاتف العمل، والوظيفة والمحافظة التابع لها بالإضافة إلى عنوان الإقامة.

وبعد ذلك تحدد طريقة دفع الرسوم، سواء عن طريق الفيزا أو عند الاستلام، وتقوم بعد ذلك بالاستعلام عن تصريح العمل.

خدمات أخرى تقدمها وزارة الداخلية

ولا تتوقف خدمات موقع وزارة الداخلية على تجديد تصريح العمل، فقد أتاحت وزارة الداخلية تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين وهي استخراج بطاقة رقم قومي، ووثيقة زواج، ووثيقة طلاق، وشهادة ميلاد، وقيد فردي وقيد عائلي.

كما يقدم موقع وزارة الداخلية خدمة تجديد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة قيادة، وبدل تالف رخصة قيادة وكذلك خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، واستخراج تصريح عمل لأول مرة، وبدل فاقد تصريح عمل، ومخالصة واستخراج فيش جنائي واستخراج شهادة تحركات ومتابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات.