الأردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى: خطوة استفزازية

قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، صباح اليوم، باقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، الأمر الذي دفع مملكة الأردن للتحذير من الإقدام على مثل تلك الخطوة، لما لها من تبعات خطيرة، ستؤدى إلى السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى وممارسة الأعمال الاستفزازية بحماية شرطة الاحتلال.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ببيان لها اليوم، أن قيام الوزيرٍ إسرائيلي باقتحام المسجد يعد انتهاكا لحرمته، وممارسة استفزازية، وخرق فاضح ومرفوضًا للقانون الدولي والوضع التاريخي أو القانوني القائم بالقدس ومقدساتها، مشددًا على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة.

وأشار إلى أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي أو القانوني بالقدس ومقدساتها، الأمر الذي يهدد بتفجير دوامات جديدة من العنف.

كما وشددت الأردن على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.