ضبط 5 أطنان سكر مجهولة المصدر في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 5 أطنان سكر مجهولة المصدر، محملة على سيارة نصف نقل، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ههيا.

حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية

شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة في أثناء مرورها على الطريق الدائري بمدينة ههيا، من ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد 100 شيكارة سكر مجهولة المصدر، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجراما، بإجمالي كمية مقدارها 5 أطنان، وجرى تحرير المحضر رقم 11179 لسنة 2023 جنح ههيا.

التحفظ على المضبوطات

وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر، وتسليم السيارة إلى مركز شرطة ههيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.