عرض فيلم وراء الجبال لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي

يشهد الفيلم الروائي الطويل وراء الجبال للمخرج التونسي محمد بن عطية، عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في 30 أغسطس لـ9 سبتمبر، إذ يشارك الفيلم في قسم آفاق، ليكون الفيلم العربي الروائي الطويل الوحيد في دورة هذا العام.

أحداث فيلم وراء الجبال

يتتبع الفيلم رحلة رفيق الذي خرج للتو من السجن بعدما قضى أربع سنوات، ولا يوجد أمامه سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبال حتى يريه اكتشافه المذهل.

معلومات عن فيلم وراء الجبال

فيلم وراء الجبال من تأليف وإخراج محمد بن عطية الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين عام 2016 عن فيلمه نحبك هادي، ويشهد وراء الجبال تعاونًا جديدًا مع الممثل مجد مستورة الحائز على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل عن دوره في نحبك هادي، ويشاركه البطولة سامر بشارات ووليد بوشيوة، وسلمى الزغيدي وحلمي الدريدي.

الفيلم من إنتاج شركة Nomadis Images «درة بوشوشة ولينا شعبان» ويشارك في الإنتاج Les Films Du Fleuve «جان بيير ولوك داردان وديلفين تومسون» وTanit Films «نديم شيخ روحانه» و010films «جيوفاني روبيانو ولورينزو رابيتي»، وتصوير فريدريك نويرهوم، ومونتاج لينكا فيلنيروفا، وتقوم بتوزيعه عالميًا شركة Luxbox، بينما تتولى MAD Solutions مهام توزيع ومبيعات الفيلم في العالم العربي.