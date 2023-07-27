«التضامن» تبحث تنفيذ مبادرات تنموية مع مؤسسات إيطالية

توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مدينة باري الإيطالية، لبحث التعاون في مجال تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، إذ أنه من المقرر أن تزور المركز الدولي للدراسات المتقدمة لدول البحر المتوسط بمدينة باري بإيطاليا CIHEAM، والذي سبق وأن تم توقيع مذكرة تفاهم بينه وبين وزارة التضامن الاجتماعي في مجال تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة متمثلة في تنفيذ دورات تدريبية وأنشطة بحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التنمية الإقليمية بما يتفق مع سياسة الحكومة المصرية.

مشروع «ناتشورا فيفا» أصبح مركزًا لصناعة وتوزيع المنتجات الزراعية

ومن المقرر أن تزور الوزيرة مشروع «ناتشورا فيفا» والذي أصبح مركزًا لصناعة وتوزيع المنتجات الزراعية على أيدي عاملين من الفئات الأولى بالرعاية، كما ستزور مؤسسة بوجليا التي تضم 1400 جمعية تعاونية تعمل في مختلف المجالات مثل الزراعة وصيد الأسماك والإنتاج والبناء والثقافة والصحة الاجتماعية، وتقدم المؤسسة خدمات متكاملة لأصحاب المشروعات مثل التمويل والتدريب وتبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات.

وستقوم كذلك بزيارة مركز التدريب والأبحاث والتعاون من أجل التنمية المستدامة والمتكاملة للمجتمعات الريفية والساحلية، ويتبنى هذا المركز الحوار بين الجهات المحلية والدولية، وتنفيذ المبادرات التي تركز على حماية اختلاف النظام البيئي والدعم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمناطق الساحلية، كما ستتفقد مشروع الغذاء من أجل الصحة الذي يهدف إلى تعزيز التنافس فيما بين المشروعات الصغيرة وتسهيل دخول الأسواق الدولية من خلال تحسين أساليب الإنتاج والنقل واعتماد مستويات الجودة الأوروبية ودعم الصناعات التراثية والتقليدية لقطاع الغذاء الزراعي والسمكي.

جمعية كولديريتي التي تضم 1.6 مليون مزارع

وستجرى «التضامن» زيارة إلى جمعية كولديريتي التي تضم 1.6 مليون مزارع، وتضم الأغلبية العظمى من المشروعات الزراعية بإيطاليا، وهي منتشرة بجميع أنحاء إيطاليا، حيث تضم 19 اتحادًا إقليميا، و97 اتحادا بين المقاطعات، و724 مكتبا إقليميا، و5668 قطاعا محليا.

وستختتم زيارتها إلى إيطاليا بتفقد الجمعية التعاونية الاجتماعية «سيمي دي فيتا» التي تعمل في المجال الزراعي الاجتماعي، حيث تجعل قطعًا من الأراضي مكانًا لعمل الأشخاص الأولى بالرعاية.