خطوات الاشتراك في أندية الأطفال التابعة لوزارة التضامن.. اعرفها

تحت قطاع الرعاية الاجتماعية أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الاشتراك في عدد من أندية الأطفال التابعة لها، والتي تعد بمثابة مؤسسة اجتماعية تربوية تستهدف الأطفال من سن 6 سنوات إلى 15 سنة، وذلك عن طـريق شغل أوقـات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة، دون شروط للاشتراك.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاشتراك في أندية الأطفال التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقا للموقع الإلكتروني.

خطوات الاشتراك في أندية الأطفال التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي

- تبدأ خطوات الإشتراك في أندية الأطفال التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، من خلال تقدم ولى أمر الطفل بطلب التحاق بالنادي.

- تقديم 2 صورة فوتوغرافية حديثة للطفل.

- تقديم استمارة صحية موضحًا بها حالة الطفل الصحية من واقع البطاقة الصحية المدرسية​.

- يرفق بطلب الالتحاق خطاب معتمد من المدرسة التى يتبعها الطفل، بشرط أن يكون موضحاً به تاريخ ميلاده والسنة الدراسية المقيد بها وصورة من شهادة الميلاد.

مساعدات نقدية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل تحت مظلة «الرعاية الاجتماعية»

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، قد أتاحت مساعدات نقدية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، تحت مظلة «الرعاية الاجتماعية»، التي تتعرض إلى أزمات ويعجز أصحابها عن سدادها، نظرا لسوء حالاتهم الاقتصادية، بهدف مساعدتهم على العيش بصورة آدمية، من خلال إتباع عدد من الخطوات التى تبدأ بتقديم نموذج طلب الحصول على المساعدة من أحد فروع البنك التابع لمحل الإقامة.